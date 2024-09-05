Kara yollarında durum
Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli-İzmit kavşakları kuzey taşıma yolunda (Ankara-İstanbul istikameti) bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılacak. Çalışma süresince trafik akışı Güney taşıma yolundan (İstanbul-Ankara istikameti) iki yönlü sağlanacak. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer noktalarını sizin için derledik... Söz konusu kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması büyük önem taşıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Tüneli dahil) İstanbul İstikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
TAG Otoyolu'nun Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasında deprem hasarlarının giderilmesi ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 5-7. kilometrelerde bant aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun 28. ile 44. kilometrelerindeki Taşocağı, K 1 Kolu, T 1 ve T 3 tünellerinde yapılan drenaj sistemleri bakım onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 13-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Kırıkkale-Kırşehir istikametinden gidiş ve geliş olarak izin veriliyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bozüyük istikametinin 22-24. kilometreleri asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Tatvan-Bitlis, Tatvan-Ahlat yolunun 35-36. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.
Gölköy-Mesudiye yolunun 46.-47. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.