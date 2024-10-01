Kara yollarında onarım ve bakım çalışmaları sürüyor
TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten sağlanıyor. Çalışmalar 21.00-07.00 saatlerinde yapılıyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Çalışma yapılan diğer noktalar şöyle...
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak yangın söndürme sistemi tatbikatı sebebiyle 12.00-17.00 saatlerinde sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.
İzmir Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti 2-12. kilometrelerinde Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları dolayısıyla Güzelbahçe Gişeleri bölgesinde bant aktarması yapılarak, ulaşım gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52. kilometresinde bağlantı kolu yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücülerin Ankara-İstanbul Otoyolu'na katılım için Dempa Alt Geçidi'nden U dönüşü yapmaları gerekiyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikametindeki çalışmalar sebebiyle trafik akışı tek şeritten devam ediyor.
Kütahya-Eskişehir yolunun 31. kilometresindeki (Kütahya Porselen AŞ fabrikası mevkisi) menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer tüpten iki yönlü izin veriliyor.
Ağrı-Kağızman yolunun 34-37 ile 44-47. kilometrelerindeki yapım ve 42. kilometresindeki heyelan önleme çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kangal-Gürün yolunun 35-65. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.