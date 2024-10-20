Kara yollarında son durum: Hangi yollarda çalışmalar devam ediyor?

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerinde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre birçok önemli güzergâhta çalışmalar devam ediyor. Bu kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi, yavaş gidilmesi önem taşıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Otogar Kavşağı'ndaki montaj çalışmaları nedeniyle 23.00-05.00 saatleri arasında her iki yönde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Doğu ile Bolu-Batı kavşakları arasındaki İstanbul istikameti, üstyapı onarım çalışması sebebiyle kapatılmış olup, trafik diğer yönden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Babaeski–Lüleburgaz kavşakları arasındaki çalışmalar nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması uygulanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Kırıkkale yönünde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle Susuz Köprülü Kavşağı’nda şerit daraltması mevcut.

Diğer önemli güzergâhlardaki çalışmalar arasında TAG Otoyolu, Samsun-Ankara yolu, Kayseri-Malatya yolu ve Sakarya-Bilecik yolu bulunuyor. Bu yolların belirli kesimlerinde onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü şekilde ilerliyor. Sürücülerin dikkatli olmaları, trafik işaret ve levhalarına uymaları önemle vurgulanıyor.