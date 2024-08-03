Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışma noktalarına dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akmeşe-Adapazarı kavşakları Ankara-İstanbul istikametinde yürütülen yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometreleri Belevi Viyadüğü'nde yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye Batı-Toprakkale kavşakları kesimi 0-1. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü izin veriliyor. Toprakkale gişesi giriş-çıkış kavşak kolları da üstyapı çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kayseri-Kırşehir yolunun 86-95. kilometrelerindeki bordür çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Eskişehir-Seyitgazi-Eskişehir-Afyon il sınırı yolunun 71-93. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 47-48. kilometrelerindeki üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma her iki yönde kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 40-45. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Şavşat-Ardahan yolunun 0-45. kilometrelerindeki yol şevi temizlik çalışması dolayısıyla güzergah kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28-29. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Devrek-Çaycuma-Bartın yolunun 7-28. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.