Kara yollarında yapılan onarım ve bakım çalışmalarına dikkat!

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 22-25. kilometreleri ile devamındaki O-21/28 yolunun 0-4. kilometreleri Tüneller mevkisinde Kırkgeçit 15. Viyadüğü'ndeki derz çalışması nedeniyle ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarındaki Şekerdere Viyadüğü'nde genleşme derzi yenileme çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Denizli-Kale-Muğla yolunun 39-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Polatlı-Haymana yolunun 2-40. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki asfalt sathi kaplama yenileme çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Sivas devlet yolunun 60. kilometresinde Yeni Tohma Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak Eski Tohma Köprüsü'nden sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde Kaşüstü Araç Alt Geçidi, bölünmüş yolun her iki yönündeki tüp geçişlerde yapılacak elektrik, elektronik, mekanik sistemleri yapım, bakım ve onarım çalışması sebebiyle 21.00-06.00 saatlerinde ulaşım geçit üstü bağlantı yollarından gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 27-33. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama ve Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.