Karadeniz'de deprem! İstanbul'dan da hissedildi

AFAD, Karadeniz'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü, Bartın'ın Amasra ilçesine 119.64 km uzaklıkta yer aldı. Sarsıntı, yerel saatle 10:16'da 9.33 km derinlikte kaydedildi.

Deprem çevre bölgeler ve İstanbul'dan da hissedildi ancak şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirimi yapılmadı.

"Şu ana kadar gelen bir ihbar yok"

Depreme ilişkin açıklama yapan Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, "Şu ana kadar gelen bir ihbar yok. Araştırma ve incelemelerimiz sürüyor. Arazide olduğum için hissetmedim ama ilçe merkezinde hissedenler olmuş" dedi.