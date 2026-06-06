Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine dron saldırısı

Karadeniz bölgesinde Rus işgali altındaki Kırım Yarımadası açıklarında düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısı sonucunda sivil bir Türk balıkçı teknesi battı ve en az bir kişi hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı, cuma günü yaptığı resmi açıklamada olayın tam olarak Sivastopol kıyılarında gerçekleştiğini duyurdu. Olay yerinde bulunan başka bir balıkçı teknesi, batmakta olan gemideki beş balıkçıyı hızla tahliye ederek güvenli bölgeye ulaştırdı.

İnebolu limanına acil tahliye operasyonu

Yardımcı tekne, kurtarılan kişileri Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki İnebolu Limanı'na nakletti. Sahil Güvenlik ekipleri, durumu kritik olan yaralı bir balıkçının İnebolu yönüne tahliye esnasında yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri ise ilgili saldırıyı bir Rus insansız hava aracının gerçekleştirdiğini resmi olarak açıkladı.

Türkiye, mayıs ayı sonunda bir Türk kargo gemisinin drone saldırısına uğramasının ardından Karadeniz sularında kontrolsüz bir tırmanış yaşanabileceği konusunda net bir uyarı yapmıştı. Yaşanan trajedi, denizcilik hatlarındaki risk seviyesini doğrudan yükseltiyor.