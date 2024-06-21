Karadeniz'de 'yüksek dalga' uyarısı: Denize girmeyin!

Geçen yaz onlarca kişiyi yutan Karadeniz, bu yaz da hırçınlığını göstermeye devam ediyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Samsun’da dalga boyunun iyice artacağını duyurdu.

Samsun Valiliği de bu 2 kurumdan alınan veriler doğrultusunda yayımladığı açıklamada, “İlimiz sahilinin tamamında bugün öğleden sonra dalga yüksekliğinin 1,5 metreye kadar yükselmesi beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle rica ederiz” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklamanın yanı sıra kolluk kuvvetleri ve cankurtaranlar da konudan haberdar edilerek vatandaşların ve balıkçı tekneleri de denizde açılmamaları hususunda çeşitli yöntemlerle uyarıldı.

Açıklamada rüzgarın 15-20 KTS (deniz mili) ve dalga yüksekliğinin de 1-1,5 metre arasında olmasının beklendiği belirtildi.