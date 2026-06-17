Karamık: Finansal okuryazarlık güçlü bir ekonomik kültürün anahtarıdır

Konuşmasına yakın zamanda idrak edilen 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü vesilesiyle vatandaşların gündelik hayatına doğrudan temas eden önemli bir konuda söz aldığını belirterek başlayan Karamık, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü programı, bu başlığın ülkemiz için taşıdığı anlamı güçlü biçimde ortaya koymuştur” dedi.

Karamık, finansal okuryazarlığın, insanın gelir, gider, borç, tasarruf, risk ve emeğinin karşılığını doğru okuyabilme becerisi olduğunu belirterek, çocuklara yönelik finansal okuryazarlık eğitimine erken yaşta başlanması gerektiğini söyledi. Aile bütçesini omuzlayan, üreten, satan, kooperatiflerde yer alan veya küçük işletmesini büyütmeye çalışan kadınların maliyet hesabını fiyatlandırmayı, nakit akışını ve borçlanma şartlarını bilmesinin emeğinin karşılığını koruyacağını anlatan Karamık, öte yandan dijital mecralarda hızlı karar almaya yönlendirilen gençlerin durumuna işaret etti.

Karamık, finansal okuryazarlığın acele etmeden düşünmeyi, kaynağı sorgulamayı ve risk ile vaat arasındaki farkı görmeyi sağladığını, bu yönüyle finansal bilginin dijital güvenliğin tamamlayıcı bir parçası olduğunu vurguladı. Karamık, Türkiye'nin bu alandaki adımlarının memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, Sermaye Piyasası Kurulu koordinasyonunda hayata geçirilen Finansal Okuryazarlık Platformu'nun vatandaşın temel finansal bilgilere daha kolay ulaşmasını sağlayan değerli bir zemin olduğunu kaydetti.

22 Mayıs'ta gerçekleştirilen programın, kurumlar arasındaki güçlü iş birliğinin de somut bir göstergesi olduğunu belirten Karamık şöyle devam etti:

“Sürece verdikleri desteklerden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza ve Adalet Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Programdaki titiz çalışmaları için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanımıza ve SPK Kurumsal İletişim Ekibi'ne teşekkür ediyorum.”

TBMM Dilekçe Komisyonu Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu'nun konunun Meclis çatısı altında kapsamlı biçimde ele alınmasını sağladığına dikkati çeken Karamık, Alt Komisyonun, vatandaşın finansal risklere karşı korunması ve toplumun farklı kesimlerine uygun çalışmalarının geliştirilmesi için faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 22 Mayıs'ın, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) koordinasyonunda Finansal Okuryazarlık Günü olarak kutlanmasına karar verildiğini anımsatan Karamık, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu güçlü iradeleri ve himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü, takvimde yer alan sembolik bir tarih olmanın ötesinde, aileden okula, iş hayatından dijital mecralara kadar uzanan kalıcı çalışmalar için güçlü bir çağrıdır. H

edefimiz, her vatandaşımızı finans uzmanı yapmak değildir, vatandaşımızın kendi parasını, emeğini ve riskini daha doğru okuyabilmesidir. Bugün OECD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar doğrultusunda OECD üyesi ülkeler başta olmak üzere, birçok ülkede vatandaşlarının finansal risklere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olması amacıyla çeşitli programlar uygulanmaktadır. Bu durum, finansal bilgi ve farkındalığın küresel ölçekte ortak öncelik haline geldiğini de göstermektedir. Bu vesileyle 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü'nün ülkemizde daha bilinçli, daha güvenli ve daha sağlam bir ekonomik kültürün gelişmesine katkı sunmasını diliyorum."