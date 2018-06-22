Karamollaoğlu: Herkes sandığa gitsin

22 Haziran 2018

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Biz bedelli askerliğin kesinlikle doğru olmadığına inanıyoruz" dedi.

Karamollaoğlu, partisince kentteki bir otelde düzenlenen e-mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimini önemsediklerini ve bu seçimin ülke için dönüm noktası olduğunu belirtti.

Hükümetin uyguladığı politikaların ülkeye kısmen fayda sağladığını ifade eden Karamollaoğlu, "Yol, köprü, tünel, hastane yapıyorlar, İstanbul'da büyük binalar yapıyorlar. Zaten Anadolu şehirlerine pek itibar yok. Buralarda da bir şeyler yapılıyor ama esas büyük yatırımların büyük kısmı yüzde 90'ı köprü diyoruz Marmara civarı İstanbul, tünel, büyük havaalanı diyoruz İstanbul. Şehir yüksek binalardan geçilmez hale geldi. Nüfusu artan bir şehir varsa İstanbul, 16 milyona çıktı. Şimdi 30 milyon nasıl yaparız onun planlarını yapıyorlar. Şu anda gündeme getirilen Kanal İstanbul projesi 2. bir İstanbul'u kurmanın adı. Yani nüfus 15 milyon daha artacak ve İstanbul'un nüfusu 30 milyona çıkacak. Biz de öyle gezelim, dünyanın en büyük şehri bizde diye. Peki Anadolu'daki şehirler ne olacak? İstanbul'un şu an için altından kalkılamayan trafiği ne olacak, burada yaşayan insanların hali ne olacak?" diye konuştu.

Pazar günü ülke olarak seçime gidileceğini ve herkesin oyunu kullanmak için sandığa gitmesi gerektiğini hatırlatan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Herkes sandığa gitsin, komşunuz, akrabanız, kendiniz kime oy verirse versin. Milletin elbette Saadet Partisi'ne, cumhurbaşkanı adayı olduğum için bana da oy vermesini isterim ama vermezse vermez, onun bileceği iş. Vazifesini yapmalı, sandığa gitmeli, oyunu kullanmalı. Sandıktan çıkana da razıyız ama son zamanlarda herkesin kafasında bir soru belirmeye başladı. Çünkü düne kadar kamuoyu yoklaması yapan şirketler AK Parti'nin en fazla yüzde 42-44 alacağını tahmin ederken birden 50'yi geçirdiler. Nereden çıktı? Bir hafta önce sizin yaptığınız anketlerde AK Parti'nin temel oyu yüzde 38'in üzerine çıkmıyordu. Ne oldu şimdi? Bir oldu bittiye gelir mi endişesi var, bende de var."

"Bedelli askerliğe karşıyız"

Askerlik süresi ile ilgili bir soru üzerine Karamollaoğlu, askerliğin eskiye nazaran rayına oturduğunu ancak istedikleri noktada olmadığını dile getirdi.

Askerlikle ilgili daha çok bedelli askerliğin gündeme getirildiğini anlatan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bedelli askerliğin kesinlikle doğru olmadığına inanıyoruz. Çünkü bedelli askerlik sadece zenginin işine yarıyor veya bir iş kurmuş işini bırakmak istemeyen yeni genç müteşebbis kardeşlerimizin. Üzerine bir yük olarak geliyor, onlar da borçlanarak bunu ödemeye kalkıyorlar, bunu doğru bulmuyorum. Bizim üzerinde durduğumuz konu şu; Herkes 1-1,5 aylık bir mecburi askerlik döneminden geçmeli, askerliğin ne olduğunu, emir nasıl alınır, nasıl verilir, silah nasıl tutulur bunları öğrensin. Ha ileride bir ihtiyaç olduğu taktirde acemiliğini atlatmış olarak askere gelsin."

Kaynak: AA