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Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili, "Hepsi birkaç gün içerisinde netleşecek, size o zaman aktarılacak. Sadece kısa bir görüşme yaptık o kadar." dedi.

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Karamollaoğlu'nu, CHP Genel Merkezi'ne gelişinde Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinden ayrılırken, basın mensuplarının "cumhurbaşkanlığı için herhangi bir adayın belirlenip belirlenmediği" konusundaki sorusuna, "Bunların hepsi birkaç gün içerisinde netleşecek, size o zaman aktarılacak. Sadece kısa bir görüşme yaptık o kadar." yanıtını verdi.

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Kaynak: AA

Son dakika Temel Karamollaoğlu Kemal Kılıçdaroğlu seçim 24 haziran 2018

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