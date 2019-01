Karamollaoğlu: Yerelde sanayileşmeye öncülük edeceğiz

27 Ocak 2019

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimde sadece belediye başkanlarının seçilmeyeceğini belirterek, "Vereceğimiz her bir oyla sadece yerel yönetimlerin değil Türkiye'nin yolunu, istikametini yeniden belirleyeceğiz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin ATO Congresium'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu.

Milli Nizam Partisi'nin 26 Ocak 1970'te kurulduğunu anımsatan Karamollaoğlu, Milli Görüş hareketinin o günden beri adalet, üretim, liyakat, şahsiyetli bir dış politika ile önce ahlak ve maneviyat istediğini belirtti.

Karamollaoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin tarihi bir önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu seçimde sadece belediye başkanlarını seçmeyeceğiz. Vereceğimiz her bir oyla sadece yerel yönetimlerin değil Türkiye'nin yolunu, istikametini yeniden belirleyeceğiz. Sadece şehirlerimizin değil bir bütün olarak Türkiyemizin geleceğine karar vereceğiz." diye konuştu.

Belediye başkanlıklarını kazandıklarında ilk iş olarak, "Rüşvet alan da veren de melundur" anlayışını yeniden hakim kılacaklarını ifade eden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Tüyü bitmemiş yetimin hakkına sahip çıkacağız. Yolsuzluğun, usulsüzlüğün kökünü kazıyacağız. Yandaş belediyeciliğinden vatandaş belediyeciliğine geçeceğiz. İsraf etmeyeceğiz ve ettirmeyeceğiz. Çalmayacağız ve çaldırmayacağız. 'Çalıyorlar ama çalışıyorlar' anlayışını yıkıp, çalmadan nasıl çalışabileceğini göstereceğiz. Yerelde sanayileşmeye öncülük edeceğiz. Göç veren illere güç kazandıracağız. Rantsal dönüşümü değil gerçek kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Kısacası stres şehirleri değil huzur şehirleri inşa edeceğiz."

"İşi ehline vereceğiz"

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi belediyelerinde işin ehline verileceğinin, ayrımcılık ve partizanlık yapılmayacağının sözünü vererek, hizmetlerin doğru, hızlı ve estetik biçimde yerine getirileceğini bildirdi.

Ulaşımdan alt yapıya, temizlikten kaldırım yenilemeye kadar bütün hizmetlerin şehrin öncelikli ihtiyaçlarına göre planlanacağını aktaran Karamollaoğlu, "Şehrin ruhuna, dokusuna aykırı yapılaşmaya karşı önlemler alacağız. Sanat, öğrenci, engelli, aile, yaşlı ve emekli dostu bir belediyecilik anlayışını hakim kılacağız." diye konuştu.

Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Yılmak, bıkmak, yorulmak yok. Gelecekten ümidi kesip yılgınlığa düşmek kesinlikle yok. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ne güzel söylemiş, 'Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa, eminim budur ancak.' Biz, bu ülkenin geleceği ve daha güzel yarınlar için 31 Mart'a kadar köy köy, ilçe ilçe dolaşacağız, dağ, mezra ayırmayacağız. Sokaktan caddeye, Twitter'dan YouTube'a her yerde olacağız. Her sahada en aktif çalışmayı biz yapacağız. Her kapıya gideceğiz, her eli tutacağız, her yüreğe dokunacağız. Hiçbir ayrım gözetmeksizin 81 milyonu kucaklayacağız. İnşallah 1 Nisan sabahı yeni bir güne, yeni bir döneme, yeni bir Türkiye'ye uyanacağız."

Toplantıdan notlar

Konuşmanın ardından Saadet Partisinin Türkiye genelindeki 404 belediye için başkan adaylarının tanıtımı yapıldı ve Karamollaoğlu, adaylarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Karamollaoğlu tarafından seçim kampanyasının tanıtım simgesi olan cepsiz ceketler, 5 belediye başkanına temsili olarak giydirildi.

Saadet Partisinin yerel seçim kampanya sloganı "Dürüst Başkan, Dürüst Yönetim" olarak açıklandı.

Seçim kampanya videolarının gösterildiği toplantıda üç seçim müziği de salondakilere dinletildi, seçim kampanyasının maskotu "Dürüst Sami" tanıtıldı.

Partinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Demirel olurken, İstanbul, Ankara ve İzmir adayları illerde yapılacak tanıtım toplantısında duyurulacak.

Kaynak: AA