Karasu Sahili tatilcilerle dolu: Günübirlikçiler ve aileler akın etti

İstanbul’a olan yakınlığıyla bilinen Karasu, bu özelliği sayesinde günübirlik tatilcilerin de cazibe merkezi haline geldi. Plaj boyunca uzanan sahil şeridinde kalabalık dikkat çekerken, vatandaşlar hem serin sulara kendilerini bıraktı hem de güneşli havanın tadını çıkardı. Artan kalabalık sebebiyle cankurtaran ekipleri sahil güvenliğini artırarak olası tehlikelere karşı hazır bekledi.

Tatilciler memnun: “Temiz, sakin ve çocuklarla uygun”

Sahilde tatil yapanlardan Aziz Sezek, “İstanbul’a yakın olması bizim için büyük avantaj. Çocuklarla keyifli vakit geçiriyoruz. Sahilin yapısı da oldukça güzel. Tavsiye ederim,” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Hüsniye Yıldırım ise özellikle emekliler için Karasu’nun uygun bir alternatif olduğunu söyleyerek, “Sakin, fiyatlar uygun, cankurtaranlar da görevlerinin başında,” ifadelerini kullandı.

“Şile çok kalabalık, Karasu daha temiz”

Tatil için Karasu'yu tercih eden Liya Ünlü de, bölgeyi tercih etmelerinin nedenini “Denizi daha iyi, daha güvenli” sözleriyle açıklarken, Cumhur Çeliker ise, “İstanbul’dan günübirlik gelip dönüyoruz. Şile çok yoğun, burası daha huzurlu,” diyerek tercihlerindeki nedeni paylaştı.

Yaz mevsiminin tam anlamıyla kendini hissettirdiği şu günlerde Karasu sahilinde adeta iğne atsan yere düşmeyecek bir manzara hakim. Hem aileler hem de günübirlik ziyaretçiler için bölge, yazın keyfini ekonomik ve sakin bir şekilde çıkarmanın adresi olmaya devam ediyor.