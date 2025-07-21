Karpuz, tavuk, yumurta: Salmonella tehlikesi sıcakla artıyor

Yaz mevsiminde artan sıcaklıklarla birlikte besin zehirlenmesi vakalarında da gözle görülür bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, sadece et ve süt ürünlerinin değil, meyve ve sebzelerin de risk taşıdığı uyarısında bulunuyor.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, özellikle karpuz tüketiminde yapılan önemli bir hataya işaret etti. Karpuzun kesilmeden önce kabuğunun sıcak ya da ılık sabunlu suyla iyice yıkanması gerektiğini belirten Göral, “Aksi takdirde bıçakla yapılan kesim sırasında kabuktaki bakteriler meyvenin içine bulaşabilir ve gıda zehirlenmesine neden olabilir” dedi.

Salmonella tehlikesi sıcakla artıyor

NTV'nin haberine göre Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Kübra Dilan Öztürk ise yaz aylarında salmonella bakterisinin yaygınlaştığını belirterek özellikle tavuk, et, yumurta ve deniz ürünlerinin dikkatle tüketilmesi gerektiğini söyledi.

“Sıcak ve nemli ortamı seven salmonella bakterisi hızla çoğalabiliyor. Bu da yaz aylarında riskin artmasına neden oluyor” diyen Öztürk, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi semptomların görülmesi durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği uyarısında bulundu.