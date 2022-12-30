Kars'ta yılbaşı öncesi işletmelere sıkı denetim

Şehir genelinde İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç koordinesinde yapılan uygulamaya, narkotik, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekipleri katıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen uygulamalarda, alkol satışı yapılan işletmeler denetlendi.

Ayrıca vatandaşlar ve sürücüleri de kimlik kontrolünden geçiren ekipler, metruk binaları da tek tek kontrol etti. 2 bin 159 kişinin sorgulandığı denetimlerde, 70 ekip ve 170 personel görev aldı.

İş yerinde denetim yapılan Ersin Özmen, denetimleri yerinde bulduklarını belirterek, "Malum alkol fiyatları arttı ve maalesef kaçak alkoller aldı başını gitti. Ruhsatı olmayan mekanlarda anlamsız bir şekilde alkol satışları var. Bunun içerisinde bandrollü olanı veya olmayanı var ve yurt dışından getirilip verilenler var. Bunun için biz bu tür uygulamaların emniyet birimlerimizce sürekli yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.