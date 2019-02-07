Kartal'da bina çöktü: 3 ölü, 12 yaralı

07 Şubat 2019

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binada 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaralıların tedavileri Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde devam ederken, 9'unun genel durumunun iyi, 3'ünün ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Öte yandan yıkılan binanın sağ tarafındaki 10 katlı Yunus Apartmanında da risk bulunduğunu ifade eden Vali Yerlikaya, "O binanın bodrumundaki kolonlar, temellerde maalesef patlamalar var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız lazer yöntemiyle o binanın anlık hareketini izlemeye başladı... Devamlı takip ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt apartmanının çökmesinin ardından çevredeki 7 binanın tahliye edildiği bildirildi.

Çökmenin ardından Yerlikaya binanın 3 katının kaçak olduğunu bildirmiş, "Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın zemin artı 7, 14 daire olduğu ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu az önce kaymakamımız bana arz etti. Aynı şekilde Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de az önce görüştüm. Buranın 1992 yılından ruhsatlı olduğu, 5 katlıya ruhsat olduğunu ama daha sonra 3 kat kaçak yapıldığı ve iskansız olduğunu söylediler" açıklamasını yapmıştı.

Bu arada TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine gelerek incelemelerde bulundular.

Kaynak: AA