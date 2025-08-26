Kasa kasa domates çöpe atılırken çarpıcı görüntü!
İstanbul Ataşehir'de bulunan bir zincir markette kasalarca domates çöpe döküldü. Market çalışanları domatesleri çöpe atarken bir vatandaşın çöpten domatesleri toplamaya çalışması dikkat çekti.
Görüntüler, Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde bulunan bir market zincirinin şubesinde kaydedildi.
Market çalışanları kasa kasa domatesi çöpe boşalttı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, domateslerin çöpe dökülmesi tepkilere neden oldu.
Öte yandan, olay esnada çevrede bulunan bir vatandaşın çöpe atılan domatesleri almaya çalıştığı görüldü.