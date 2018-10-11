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Kaşıkçı için Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Suudi Arabistan'ın teklifiyle Kaşıkçı olayının aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı." dedi.

Kaşıkçı için Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturmasına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine, Suudlu gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır."

Kaynak: AA

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