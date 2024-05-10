Kastamonu'da 'savaşçı böcekler' doğaya salındı

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinde kestane gal arısına (katil arı) mücadele çalışmaları çerçevesinde, 2 bin "Torymus Sinensi" böceği salındı.

Yapılan işlemle ilgili açıklamada bulunan İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel, "Dünyada ve ülkemizde büyük bir problem oluşturan kestane gal arılarıyla mücadelemize devam ediyoruz. İlk etapta Marmara Bölgesi'ndeki Yalova’da görülen ve daha sonra Kestane ağacı bulunan diğer illere de musallat olan gal arasıyla mücadelenin en iyi yönteminin Torymus Sinensi olduğunu tespit ettik. Yalova’da yavaş yavaş başarı ile ilerleme kaydedildi. Ayrıca da geçen yıl uygulamaya geçilen sarı tuzak yönetimini bu yılda devam ettireceğiz" dedi.