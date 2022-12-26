Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Kastamonu'da düzenlenen 6 uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı. Altı operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik ecza hapları ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.
Altı operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik ecza hapları ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.
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