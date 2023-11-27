Kayan otomobili durdurmak isterken öldü
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde el frenini çekmediği için kayan otomobilini durdurmak isteyen sürücü hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
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Kısıklı Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak'ta aracını park eden Fikret Elmas (42), el frenini çekmeden otomobilden indi.
Aracın hareket ettiğini gören Elmas, durdurmak için önüne geçtiği otomobilin altında kaldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Elmas’ın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.