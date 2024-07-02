Kayseri’de milli maç programı iptal edildi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli maç için düzenlenecek olan dev ekran yayınının iptal edildiğini duyurdu.
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Sosyal medya hesabından bugünkü Türkiye-Avusturya milli maçının izlenmesi için düzenlenecek olan dev ekran yayınının iptal edildiğini duyuran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Değerli hemşehrilerimiz, görülen lüzum üzerine yarın akşam planladığımız “Milli Maç” yayınımız iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.