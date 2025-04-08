Kayseri'den acı haber! Kayıp gencin cesedi bulundu
Kayseri'de çalışırken iş makinesinden Kızılırmak'a düşen M.Ö (17) bir süre sonra gözden kayboldu. Gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarında maaledef gencin cansız bedenine ulaşıldı.
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Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesi, Burunören Mahallesi'nde iş makinesinden Kızılırmak'a düşen M.Ö, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Adana İl Jandarma Komutanlığından su altı arama ekipleri sevk edildi.
Arama çalışmalarında M.Ö'nün cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.