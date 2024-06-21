Kazakistan, TDT İnsan Kaynakları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı

Kazakistan Kamu Hizmetleri Ajansı Başkanı Darhan Jazıkbayev’ın ev sahipliğinde Astana’daki Barış ve Uzlaşı Sarayı’nda yapılan toplantıya Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Azerbaycan Devlet Sınav Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bahram Halilov, Kırgızistan Hükümeti Devlet İşleri ve Yerel Yönetimleri Ajansı Başkan Yardımcısı Maksatbek Sargazakov, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Kamu Hizmetini Geliştirme Ajansı Müdürü Birinci Yardımcısı Amirtemirhon Musayev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Hedef: İşbirliğini kurumsallaştırmak

Toplantının amacının TDT ülkelerinin birbirleriyle insan kaynakları alanında yeniliklerini ve tecrübelerini paylaşmak olduğunu kaydeden Jazıkbayev, “Bu alanda somut sonuçlar elde ediyoruz. Geçen yıldan beri Kazakistan’ın turizm sektöründeki 60’a yakın kamu çalışanı Türkiye’de staj yaptı” diye konuştu.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev de insan kaynakları alanında işbirliğinin geliştirilmesinin teşkilatın önemli faaliyetleri arasında yer aldığını kaydetti. Ömüraliyev, TDT İnsan Kaynakları 1. Toplantısı'nın İstanbul’da, ikincisinin Semerkant’ta yapıldığını hatırlatarak, “Son 2 yılda insan kaynakları alanında ülkelerimiz arasında kayda değer gelişmeler elde ettik. Astana’da gerçekleştirdiğimiz bu toplantıyı da insan kaynakları alanında Türk dünyasındaki işbirliğimizin kurumsallaştırılması için önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Türk Dünyası İnsan Kaynakları Geliştirme Enstitüsü

Etkınlikte söz alan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay, TDT İnsan Kaynakları Toplantısı kapsamında 4 çalışma grubu oluşturulduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

“Bunların ilki dijitalleşmedir. İkincisi ise yetenek yönetimi alanında çalışmalar yapıyor. Çünkü ülkelerimizin genç insan kaynağı var. Üçüncü grup ise eğitimi geliştirmeye yöneliktir. Yeni yetişmekte olan insan kaynağımızı kendi ülkemize, kendi ekonomi kaynağımıza, bilime, sanata ve kültüre kazandırmamız gerekiyor. Dördüncü çalışma grubumuz da insan analitiği konusunda çalışıyor.”

TDT Devlet Başkanları Semerkant Zirvesi’nde kabul edilen 'Türk Dünyası İnsan Kaynakları Geliştirme Enstitüsünün' kurulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktaran Atay, “Bugünkü toplantımızda bu konuyu değerlendirdik. Çünkü TDT ülkeleri arasında personelin karşılıklı gidip gelmesi, dijital araçların yetkin kullanılması, yetenek yönetimi faaliyetleri, bunlar artarak devam ediyor” ifadesini kullandı.