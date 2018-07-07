ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
24 °C

Kazara el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Ağrı'da el bombasının yanlışlıkla patlaması sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı

Kazara el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki hudut birliğinde el bombasının kazara patlaması sonucu bir asker şehit düştü, iki asker yaralandı. 

Küçük Ağrı Dağı mevkisindeki hudut birliğinde kazaen bir el bombasının patlaması sonucu biri ağır 3 uzman çavuş yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan asker, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Kaynak: AA

Son dakika el bombası şehit

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.