Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çekerken 60 metre düştü, ekipler kurtardı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nin kayalıklarından, fotoğraf çektiği sırada düşen kişi kurtarıldı.
AA
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Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen Mahmut Kula (40), vadide manzaranın fotoğrafını çektiği sırada, yaklaşık 60 metre aşağıya düştü.
İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
Yaralanan Kula, bölgeye ulaşan ekipler tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.