Kemal Kılıçdaroğlu: Bay Kemal o paraların tamamını bulacak

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'da açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u ayağa kaldıracak. Cumhurbaşkanı olarak önündeki tüm bürokratik engelleri kaldıracak.

-Bu ülkenin kucaklaşmaya, birleşmeye ihtiyacı var. Ayrımcılıktan bıkmadık mı? Ayrımcılığı bitireceğim.

- 85 milyonu kucaklaştıracağım. Güzel Türkiye'yi yeniden inşaa edeceğiz.

- Bu coğrafyada hiç bir çocuk yatağa aç girmeyecek.

- Emekliye 8500 Tl eksik verdiler. Kurban Bayramı'nda emeklilerin hesabına 15 bin TL yatacak. Bay Kemal o paraların tamamını bulacak.

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