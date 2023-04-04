Kemal Kılıçdaroğlu: Bay Kemal o paraların tamamını bulacak
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, emekliye 8.500 Tl eksik yatırdıklarını belirterek, "Kurban Bayramı'nda emeklilerin hesabına 15 bin TL yatacak. Bay Kemal o paraların tamamını bulacak" dedi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'da açıklamalarda bulunuyor.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
- Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u ayağa kaldıracak. Cumhurbaşkanı olarak önündeki tüm bürokratik engelleri kaldıracak.
-Bu ülkenin kucaklaşmaya, birleşmeye ihtiyacı var. Ayrımcılıktan bıkmadık mı? Ayrımcılığı bitireceğim.
- 85 milyonu kucaklaştıracağım. Güzel Türkiye'yi yeniden inşaa edeceğiz.
- Bu coğrafyada hiç bir çocuk yatağa aç girmeyecek.
- Emekliye 8500 Tl eksik verdiler. Kurban Bayramı'nda emeklilerin hesabına 15 bin TL yatacak. Bay Kemal o paraların tamamını bulacak.
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