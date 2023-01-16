Kemal Kılıçdaroğlu: Çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz

Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ziyaretinde “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz” dediğini hatırlatarak, “Allah’ın güneşi bedava. İzmir’den Şanlıurfa’ya da selam gönderiyoruz. Denizli Bozkurt’a da selam gönderiyoruz. Çünkü Bozkurt Belediye Başkanımız güneş santralini kurdu ve çiftçilere elektriği ücretsiz veriyor. Türkiye’nin her tarafında bunu yapacağız" diye konuştu.