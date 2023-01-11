Kemal Kılıçdaroğlu: Kişi başına gelir 9 bin 485 dolara düştü. Kim yaptı?

TÜİK verilerine göre, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiğinde Türkiye'de kişi başına gelirin 12 bin 582 dolar olduğunu, 2022'de ise bu rakamın 9 bin 485 dolara düştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, "Yani her kişiden 3 bin 97 dolar çalındı. Geçmişte AK Parti'ye veya MHP'ye oy veren vatandaşlarımın kendi vicdanlarına, ailesine, çocuğuna, kasabına, bakkalına sormasını isterim; 12 bin 582 dolardan 9 bin 485 dolara kim indirdi? Eğer bu soruyu soramazsanız, çocuklarınızın hakkını savunamazsınız" diye konuştu.

“Yoksulluğun derinleşmesi budur” diyen Kılıçdaroğlu, “Geçen hafta CHP Grubu bir kanun teklifi verdi; 'En düşük emekli aylığı asgari ücret olsun' dedik, AK Parti ve MHP milletvekilleri reddetti. Emekliye asgari ücreti bile çok görüyorsun" dedi.

Korkmuyoruz

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın dokunulmazlıklarının kaldırılmak istenmesine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Temel sloganımız Cumhuriyeti ikinci yüzyılında demokrasi ile taçlandırmaktır. Önümüzdeki seçimler bu bağlamda önemli seçimlerdir. Artık demokrasilerde siyasal partiler kapatılmaz. Çünkü hangi partinin iktidar olacağını egemen güçler değil, bizzat halk karar verir. Öyle bir noktaya geldik ki tehdit ediyorlar. İki vekilin dokunulmazlıklarını kaldırmak için komisyon topluyorlar. Bizi dokunulmazlıklarla tehdit ediyorlar. Korkmuyoruz, inandığımız yolda yürüyeceğiz" dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla HDP’ye Hazine yardımının kesilmesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, “Siyasi partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir dönemdir. Demokrasilerde siyasi partiler kapatılmaz. O nedenle partileri kapatıp Hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz, doğru da bulmuyoruz” dedi.