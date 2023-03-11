Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş geceyi çadırkentte geçirdi

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte son duruma ilişkin istişare yaptı. Kılıçdaroğlu daha sonra CHP’li Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Mansur Yavaş ve CHP’li yöneticilerle beraber ateşin başında kısa süre sohbet etti ve çay içti.

Kılıçdaroğlu, CHP’li yöneticilerin hiçbirinin deprem bölgelerinde makam aracıyla gitmediğini belirtti ve “Bu arada Genel Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanları dahil olmak üzere hiçbirimiz makam aracımızla bir yere gitmedik. Biz de sizler gibi bir minibüse bindik, minibüslerle gittik. Var olan sorunları dinlemek için hep beraber gezdik” dedi.

Bir yurttaş, Kılıçdaroğlu’na Nurhak’a ilişkin “Siz grup başkanvekiliyken Nurhak’a bankası olmayan ilçemizdi, şimdi hiçbir şeyimiz yok” dedi. Yurttaş, depremin ardından CHP’li belediyelerin Nurhak’a yardım ettiğini aktararak, “Bir lokma, bir bardak su Ankara Büyükşehir’den geldi Nurhak’a” diye dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu ise dayanışmanın önemine vurgu yaparak, şunları belirtti:

“- Bütün bu yaraları saracağız. Dayanışma kültürü ile bütün bu yaraları saracağız. Hiç endişe etmeyin. Beraber, birlikte olduğumuz, dayanışma kültürünü geliştirdiğimiz sürece bütün bu sorunlar aşılır.

- Elbette ki hayatını kaybedenleri geri getiremeyiz, yaralananlar var, onlara şifalar dileyeceğiz. Ben hastanede depremzedeleri ziyaret ederken, bazılarının kolu, bazılarının ayağı yoktu. Gerçekten de büyük bir dram. Bir kız ‘Anne ayağım yok’ derken, anne ‘Senin ayağın ben olacağım, benim iki ayağım var’ dedi, ben bunlara da tanık oldum. Büyük acılar. Birlikte aşacağız inşallah.”