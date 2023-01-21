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Kemal Kılıçdaroğlu: Yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Stockholm'de büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman'ı incitecek bu saygısızlığın amacını da hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum" dedi.

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsveç'in başkenti Stockholm'de büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman'ı incitecek bu saygısızlığın amacını da hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum."

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