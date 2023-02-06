Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AFAD'a ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ile görüştü, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Seyit Torun'un eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından merkezden ayrıldı.