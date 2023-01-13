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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'af' çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir "af" açıklaması geldi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir "af" paylaşımı yaptı.

"6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur" diyen CHP lideri, "Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun" ifadelerini kullandı.

CHP lideri, "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak" dedi.

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