Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP ziyareti' açıklaması: Onu bana sormayacaksınız...

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYP Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etti.

Toplantının ardından konuşan Kılıçdaroğlu, "Güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin bugünkü sorunlarını masaya yatırdık. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları ile beraber, en azından bir masanın etrrafında bir araya gelmek benim açımdan da son derece değerli. Bundan sonra da uygun ortamlar olduğunda tekrar bir araya geleceğiz. Tekrar Sayın Genel Başkan ve arkadaşlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

HDP ziyareti sorusuna dikkat çeken yanıt

Kılıçdaroğlu, HDP'nin ziyaretinin ertelenmesine ilişkin soruya "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız" yanıtını verdi.

Hatay'daki yetkililerin adaylık istifasına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Yaklaşık 50 bin insan hayatını kaybetti. Bir kişi sorumluluk alıp istifa etmedi. Yeniden siyasete girmek için istifa ediyorlar. Girsinler" yanıtını verdi.