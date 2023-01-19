Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'ilaç' çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilaç tedarik sıkıntısına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

İlaç tedariği ile ilgili sıkıntının "4 ay sonra el atacakları konulardan biri olduğunu" anlatan Kılıçdaroğlu, "Sürekli insanlara boş umutlar, palavra satıyorlar; oysa ülkede ilaç yok ilaç" ifadesini kullandı.

Eczacılar açıklama yapmıştı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) tarafından geçen günlerde yapılan açıklamada, "Eczane eczacıları olarak artık kendimiz ve yakınlarımız için bile ilaç bulamaz hale geldik. Komşu eczanelerden takasla aldığımız ilaçlar da arkası gelmediği için tükendi. İlk defa kendimizi bu kadar çaresiz hissediyoruz" ifadelerine yer vermişti.