Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'in açıklamalarına ilk yorum
Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak." dedi.
Altılı Masa’nın 12. Toplantısı sonrası ortak aday konusunda uzlaşıldığı ve ismin 6 Mart’ta açıklanacağı duyurulmuştu. Toplantı sonrasında CHP ve İYİ Parti cephesinde art arda toplantılar düzenlenmişti.
Son toplantı bugün İYİ Parti’de gerçekleşti. Partinin lideri Meral Akşener, kurmayları ile GİK toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Akşener, gazetecilerin karşısına çıktı.
“İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir” diyen Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a adaylık çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu yanıt verdi
Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret etmek üzere geldiği Meclis'te, görüşmenin ardından makam odasına geçti. Bir süre makamında kalan Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin, "Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.
Kılılçdaroğlu daha sonra TBMM'den ayrıldı.