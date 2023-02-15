Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması: Zamanında yapılacak

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde afete yönelik açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun gündeminde, Bülent Arınç’ın “Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz” açıklaması da vardı.

“Seçimler zamanında olacak” diyen CHP lideri, şunları söyledi:

"- Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar. Rolü belli isimleri öne sürüyorlar. Seçimler zamanında olacak. Hukuk devleti, Anayasa ve kurumlar bunu çok iyi bilsin. Seçim savaş dışında ertelenemez. YSK böyle bir talebi dillendirirse demokrasiye darbe olur.

- Savaş için bile TBMM kararı verir. Anayasa madde 78 çok açık. Tıpkı Anayasa 101. Maddede olduğu gibi. TBMM’de de YSK’da da afet halinde seçimi erteleme diye bir olay yoktur, böyle bir yetki de yoktur. Söylüyorum, aklınızdan bile geçirmeyin. Bunu YSK talep ederse demokrasiye darbe talebinde bulunmuş olur.

- Erdoğan çıkmış bana bir yıl daha verin mesajıyla ortada geziniyor. Erdoğan bu ülke tam 20 yıl verdi. Bu saatten sonra sana bir yıl değil, bir saat bile veremez.

- Deprem aslında bu köhnemiş zihniyetin ve beceriksiz sistemin de yıkılışı. Ama Türkiye’nin büyük bir değişime ihtiyacı var. Deprem aslında bu köhnemiş zihniyetin ve beceriksiz sistemin yıkılışı. Türkiye’nin büyük bir değişime ihtiyacı olduğunu ifade ettim.

- Bu iktidarı biz değiştireceğiz halkın oylarıyla. Sadece iktidarı değiştirmek yetmez, zihniyetini değiştireceğiz. Bu zihniyet tek adam zihniyetidir."