Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya 'pazartesi' çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından Sermaye Piyasası Kurulu'na çağrıda bulundu.

"Pazartesiye kadar mühlet tanıyorum" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim" diye yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim."