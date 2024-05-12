Kenan Sofuoğlu 'En büyük hatam' diyerek pişmanlığını dile getirdi

AK Parti’den Sakarya milletvekili olarak önceki dönem TBMM’de görev alan eski dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Fatih Altaylı’nın Youtube programına konuk oldu.

Sofuoğlu, milletvekili olduktan bir hafta sonra pişmanlık duyduğunu, istifa etmek için her yolu denediğini ifade etti.

Sofuoğlu, beş yıllık milletvekilliğini "Hayatımın en büyük hatasıydı" şeklinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrasında yarışlara ara verdiğini belirten Sofuoğlu, milletvekili adayı listesine adının yazılmasının ardından partiden gelen yoğun talepler olduğunu ifade etti.

Fatih Altaylı'nın bir daha milletvekili olup olmayacağına yönelik sorusuna Sofuoğlu şöyle yanıt verdi:

* Yok ağabey, hayatımdaki en büyük hatalardan biriydi Cumhurbaşkanı'na "Yaparım" demek. Ama bilseydim milletvekilliği nasıl bir şey... Hayatımın büyük hatasıdır.