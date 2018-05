Kenan Sofuoğlu ilk kez konuştu

22 Mayıs 2018

Dünya motosiklet şampiyonu, Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle kariyerini İtalya’daki yarışlarda sonlandırmıştı. Her platformda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu dile getiren Sofuoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri 3. Sıra adayı olarak gösterildi. Aday listeleri açıklanması sonrasında AK Parti İl Başkanlığında adaylar basın mensuplarının karşısına çıktı.

“Elimden geleni yapacağım”

Tanıtım toplantısında 3. Sıra aday gösterilen Kenan Sofuoğlu yaptığı açıklamada, “Ben öncelikle şunu söylemek isterim; her şey benim için çok hızlı gelişiyor ve dün öğlende başlayan bu hızlı hareketlenme bugünde devam ediyor. Bugün AK Parti Sakarya Teşkilatı ile beraber bir basın toplantısı yapıldı. Teşkilatlarımızdan, büyüklerimizden öğreneceğim şeyler var, her şey çok hızlı gelişti. Dün Cumhurbaşkanımızla yaptığımız telefon görüşmesinden sonra benim bir adaylık başvurum yoktu, ilk önce onu yetiştirdim. Birkaç saat sonra ismimi listelerde görmem ve bugün ki erkenden koşturmacaların başlaması tabi hızlı gelişiyor benim için. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, AK Parti teşkilatlarına teşekkür ediyorum bana böyle bir görev yüklendiği için de kendimi sorumlu hissediyorum. Çünkü bugüne kadar yapmış olduğum her şeyde hep elimden gelenden daha fazlasını yapmaya çalışmışımdır. Tabi bu yüklenen görevde de elimden geleni yapacağım inşallah. Allah’ın izniyle de başta memleketim Sakarya olmak üzere, ülkemize faydalı işler yapmak için hep uğraşacağız. Dünya’nın her bir yerini gezdim 24 yıl boyunca çok yerler gördüm ve bu kazandığım tecrübeleri burada ki teşkilatlarda ki büyüklerimizin desteğiyle inşallah memleketimize, ülkemize faydalı olmak için kullanacağım. Henüz yolun başındayım, öğrenecek birçok şey var. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah” dedi.

