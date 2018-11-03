Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "Başkasının ürettiğiyle değil, kendi ürettiğimizle hava atacağız. İşte o zaman değişim başlayacak. Kafamızın içini değiştireceğiz. Kendi algımızı, kendimiz yöneteceğiz yani Türk işçisinin ürettiğini tüketeceğiz." dedi.

Kavlak, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

"Emeğine sahip çık, ürettiğini tüket" sloganıyla bir kampanya başlattıklarını belirten Kavlak, "Devletimiz uluslararası ekonomik baskılara karşı, yerli üretim seferberliği başlattı. Biz de bu seferberliğe, yerli malı tüketme kampanyasıyla destek veriyoruz. Bu sloganla bütün halkımızı, yerli malı tüketmeye, bu topraklarda, bizim alın terimizle göz nurumuzla üretilen ürünleri tercih etmeye çağırıyoruz. Halkımıza, kendi emeğine sahip çık, kendi ürettiğini tüket diyoruz." şeklinde konuştu.

"210 bin üyemizle seferber olacağız"

Kavlak, kampanyanın amacına ulaşabilmesi için harcama saplantılarından kurtulmak, başkalarının ürettiklerinin yerine yerli üretime güvenmek gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Başkasının ürettiğiyle değil, kendi ürettiğimizle hava atacağız. İşte o zaman değişim başlayacak. Kafamızın içini değiştireceğiz. Kendi algımızı, kendimiz yöneteceğiz yani Türk işçisinin ürettiğini tüketeceğiz. Bu kampanyayı yıl sonuna kadar, Türk Metal Sendikası'nın örgütlü olduğu 32 ilde gündemde tutacağız. Gene bu kampanyamızla gündeme gelen yeni ve milli bir tüketim bilinci oluşturma çabamızı sürekli kılmak için, 210 bin üyemizle seferber olacağız çünkü kendi ürettiğimize güveniyoruz. Hangi sektörde olursa olsun Türk sanayi ürünlerinin dünyanın en modern tesislerinde, dünyanın en eğitimli işçileri yani Türk işçileri tarafından üretildiğini biliyoruz. Böyle bir başarının ancak bir sendika çatısı altında örgütlenmiş işçilerin, ahlakı, dürüstlüğü ve iş disipliniyle olabileceğinin de farkındayız. İşte bu nedenle sendikaların yalnızca çalışanlar için bir güvence değil, hem üretimin kalitesi hem de ülke ekonomisi açısından önemli bir gereksinim olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."

Sosyal sendikacılık kavramıyla çığır açarak emek mücadelesine yeni bir boyut getirdiklerini, eğitimden yatırıma, tatilden yardıma kadar yaptıkları her şeyin kayda geçtiğini vurgulayan Kavlak, şimdi de yerli tüketim kampanyasıyla öncü olduklarını bildirdi.

Erdemir'de toplu sözleşme görüşmeleri

Kavlak, Türk Metal Sendikası ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) çalışan işçileri ilgilendiren toplu sözleşme sürecinin başladığını hatırlatarak, yapılan ilk oturumda idari maddeleri kapsayan 10 madde üzerinde uzlaşma sağlandığını, heyetlerin önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelerek görüşmeleri sürdüreceklerini ve ülke koşullarında en iyi sözleşmeyi imzalamak istediklerini sözlerine ekledi.

Tek listeyle gidilen genel kurulda şube başkanlığına Metin Ercan, şube sekreterliğine Yakup Yılmaz, şube mali sekreterliğine Hakan Eskibina, şube teşkilatlandırma sekreterliğine Turgay Kavak ve şube eğitim sekreterliğine Birol Onay seçildi.