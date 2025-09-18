'Kent Uzlaşısı' davasında ara karar açıklandı!

Yerel seçimlerde oluşturulan 'Kent Uzlaşısı' kapsamında CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmada ikinci duruşma görüldü. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat'ın tahliyesine karar verilirken, diğer 9 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Dava 27 Kasım'a ertelendi.

Davanın ilk duruşması 21 Mayıs'ta yapılmış, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma 18 Eylül'e ertelenmişti. 13 Şubat'tan bu yana tutuklu bulunan sanıklar hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Şubat 2025'te düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve 13 Şubat'ta tutuklanan 10 kişiye yönelik hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı ve DEM Parti'nin aday çıkarmadığı bazı ilçelerde yapılan “Kent Uzlaşısı”nın, “terör örgütleriyle bağlantılı şekilde organize edildiği” ileri sürülüyor.

Kimler tutuklu yargılandı?

• Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel

• Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür

• Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun

• Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül

• Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan

• Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir

• Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday

• Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe

• Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen

• Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat

Ayrıca soruşturma kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan da tutuklanmıştı. 'Kent Uzlaşısı' davasından tahliye edilen Ahmet Özer, İBB soruşturmasındaki tutukluluğu nedeniyle cezaevinden çıkamamıştı.