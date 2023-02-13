“Kentsel dönüşüm tek çözüm!”

Türkiye’nin, dünyada örneğine az rastlanan bir afetle karşı karşıya kaldığının altını çizen Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, “Önce 7,7, ardından da 7,6 şiddetindeki depremler 10 ilimizi yıktı, binlerce canımızı kaybettik. Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyeti yürüten personelimizi motive etmek ve deprem mağduru vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak için Hatay ve Gaziantep’i ziyaret ettim. Tabi çok büyük ve ağır bir afet; bu nedenle insanlarımız sıkıntılar yaşıyor” dedi.

Kentsel dönüşümden başka çaremiz yok!

Kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ve çok acı bir olayla görüldüğünü söyleyen Başkan Mustafa Gültak sözlerini şöyle sürdürdü.

“TOKİ ve Hükümetimiz, Bakanlığımız ile yapılan protokoller sonucu şu anda Çay Mahallesi’nde biten yapıların anahtarlarını hak sahiplerine teslim edeceğiz. Barış Mahallesi’nde de bitirmek üzere olduğumuz kotlar var. Şurada 1 yılımız var… Umarım belediye başkanlarımızın ve bundan sonra seçilecek belediye başkanlarımızın da Mersin’de ilk planlayacağı işlerden bir tanesi bu olacaktır. Yani kaçak yapı stokunu nasıl tüketeceğiz? Seçilecek arkadaşlarımız, öncelikle bunun planlamasını halkın önüne mutlaka koymalıdır. Sadece kâğıt üzerinde kentsel dönüşümden yana olduğunu belirtmek yetmiyor. Nitekim kentsel dönüşüm, sadece Mersin’in değil, tüm Türkiye’nin çözüm bekleyen en büyük sorunlarından bir tanesidir. Eğer yine ağlamak, üzülmek istemiyorsak, elimizdeki bu stokları bir şekilde revize etmemiz gerekiyor. Bunun başka da bir çaresi yok. Bir kez daha deprem felaketinde yaşamını yitiren bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı insanlarımıza acil şifalar diliyorum. Bizler de elimizden geldiği kadar, diğer tüm belediyelerimizle birlikte deprem mağduru insanlarımıza yardım etmeye devam edeceğiz.”