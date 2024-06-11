Kepez Belediye Başkanı Kocagöz: Geçmişte başımı öne eğecek bir şeyim olmadı

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili, teleferik işletmecisi ANET'in önceki Yönetim Kurulu Başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. Kocagöz'ün tutukluluğuna yapılan itiraz ise reddedildi.

Kocagöz'ün avukatları, tutukluluğa tekrar itiraz için bilirkişi raporunu bekledi. Bilirkişi raporunun dosyaya eklenmesinin ardından savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 36 sayfalık iddianamede, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş dahil olmak üzere, 150 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. Aynı iddianamede aralarında Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice'nin de olduğu 12 kişi de şüpheli olarak yer aldı. Savcılık, 12 şüphelinin, 'Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma' ve 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, Mesut Kocagöz, Ahmet Buğra Samsunlu, Edip K.B., Serdar Tezcan, Okan Erol, Serkan Yellice, Suphi K.'nin asli kusurlu; Orhan K, Kazım K., Hüseyin A., Özgür E. ve Aziz A.'nın tali kusurlu olduğunun kabul edilmesi istendi. Savcılık, şüphelilerin 27'şer yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 12 sanık ve şikayetçiler katıldı. Adliye koridorlarında yoğun kalabalık nedeniyle güvenlik önlemi alındı. İlgi yoğun olunca mahkeme kapısı önünde ve dışında izdiham oluştu.

Salonda taraf avukatları hazır bulunurken, davayı CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri, CHP'li belediye başkanları çok sayıda kişi izledi.

"Olaydan önce istifa ettim"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede kendisiyle ilgi 6 maddelik suçlamaya tek tek açıklık getiren Başkan Mesut Kocagöz, Kepez Belediye Başkanlığı adaylığı için 28.11.2023 tarihinde ANET Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevinden istifa ettiğini belirterek, "Ben 1 Aralık 2023 tarihinden önce istifa ettim. Ardından, 2023-065 sayılı karar ile istifamın kabulüne karar verilmiştir. Yine aynı tarihte 403 sayılı karar ile de yeni yönetim kurulu başkanı ve yeni genel müdür atanmıştır. Ayrıca SGK'dan da çıkışım verilmiştir. İstifa ettiğim tarihten itibaren de hiçbir ücret almadım. YSK istifamı yeterli görüp seçime girmemde sakınca görmemiştir" dedi.

"İstifamın ardından 4 ay 17 gün geçmiş"

Mega Tower firmasının bakımlarında eksiklik olduğu yönündeki iddiaya da yanıt veren Mesut Kocagöz, "Görevde olmadığım için bu iddiayı da kabul etmiyorum. İstifamın ardından kaza gününe kadar 4 ay 17 gün geçmiş. 137 günlük, 18 haftalık, 4 aylık yıllık bakımlar yapılmıştır. Geçmişe yönelik şahsımın suçlanmam hatalıdır. Yüklenici firmanın bakım listesinin tamamı karşılanmıştır. Ben mühendis değilim, yöneticiyim. Görevim yetkiyi işin ehline devretmektir. Türkiye'de bu işi en iyi yapan Mega Tower ile 2017 yılından beri çalışıyoruz. Şirketin İSO 9001 belgesi var. Davraz dahil birçok teleferiğe bu şirket bakım yapmıştır. ANET'te her iş ehline verilir. Yöneticilik dışında bir de denetleme görevimiz var. Bu görevi de görevde olduğum süresinde eksiksiz yaptığı düşünüyorum.

Ayrıca, eksik, yetkisiz belgesiz personel çalıştırmamdan bahsediliyor. Biz de bir personel bile sertifikasız ve eğitimsiz çalışmamıştır. Direklere 3 haftada bir çıkılır ve kontrolleri yapılır. Olay tarihine kadar 6 kez kontrol edilmiştir veya edilmesi gerekiyordu" diye konuştu.

Kocagöz, "Sayın mahkeme heyeti, 14 Nisan'dan bugüne kadar tutukluyum. Bilirkişi raporunu da, dosyayı da okudum. Yürekten söylüyorum. Ne yapsaydım da bu kazayı önleyebilirdim? Kaza olmadan nasıl önlerdim? 35 yıllık devlet memuriyetim var. 25 yılı yönetici olarak geçmiştir. Geçmişte başımı öne eğecek bir şeyim olmamıştır” diye konuşmasına devam etti.

Duruşmaya öğleden sonra devam edilecek.