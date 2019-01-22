Kerç Boğazı'ndaki yangında ölü sayısı 14'e yükseldi

22 Ocak 2019

Rusya acil durum hizmetlerinden bir kaynak, Kırım yakınlarındaki Kerç Boğazı'nda dün akşam iki geminin alev alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiğini açıkladı.

Açıklama TASS haber ajansında yer aldı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, daha önce 10 mürettabatın hayatını kaybettiğini ve 14'ünün kurtarıldığını açıklamıştı.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada muhtemelen gemiler arasında yapılan yakıt transferi sırasında çıkan yangından kurtulmak için mürettebatın denize atladığını belirtmişti.

"Candy" ve "Maestro" adlı Tanzanya bayraklı iki gemide 16'sı Türk vatandaşı ve 15'i Hindistan vatandaşı olmak üzere toplam 31 mürettebat bulunuyordu.

Bir sektör kaynağı yaptığı açıklamada, olayın meydana geldiğinde denizde fırtınalı koşullar olduğunu söyledi.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım ve Güney Rusya arasındaki Kerç Boğazı, Karadeniz'den hem Rus hem de Ukrayna limanlarının bulunduğu Azak Denizi'ne ulaşımı kontrol ediyor.

Kaynak: Reuters