Kıbrıs'ta 4.2 deprem! Naci Görür açıkladı: 'Türkiye'deki en büyük depremleri üreten zonlardan biri'

Kıbrıs açıklarında bu sabah saat 05.49'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 5 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin, Kıbrıs'ın güneyinde deniz alanında kaydedildiği bildirildi.

Depremin ardından jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden bölgeye ilişkin bir değerlendirme yaptı. Görür, depremin Kıbrıs Yay Zonu'nda gerçekleştiğini ve bu yapının Doğu Anadolu Fay Zonu ile bağlantılı olduğunu belirtti.

"Türkiye'de en büyük depremleri üreten dalma-batma zonlarından biri"

Ayrıca bölgede Afrika Levhası'nın, Anadolu Levhası'nın altına dalmakta olduğunu ve depremin odağının da bu dalan levha üzerinde yer aldığını ifade etti. Görür, Helen-Kıbrıs Yayının, Türkiye'de en büyük depremleri üreten dalma-batma zonlarından biri olduğunu vurguladı.

Naci Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kıbrıs Yay Zonunda 4,2 deprem oluştu. Bu zonun Doğu Anadolu Fay Zonu ile de ilişkisi var. Bölgede Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor. Deprem odağı da dalan levha üzerinde. Helen-Kıbrıs Yayı ülkemizde en büyk deprem üreten bir dalma-batma zonu. Geçmiş olsun.