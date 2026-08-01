Kiev’e gece yarısı balistik füze saldırısı: 9 ölü, Patriot baskısı büyüdü

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Kiev, gece yarısından sonra yeniden yoğun hava saldırısıyla sarsıldı. Rusya’nın balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 9 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yaralılar arasında çocukların da bulunduğu açıklandı.

Saldırının ardından başkentte bazı konut binalarında ağır hasar oluştu. Ukrayna yönetimi, saldırının yalnızca sivil kayıpları artırmadığını, aynı zamanda ülkenin hava savunma kapasitesine ilişkin baskıyı da daha görünür hale getirdiğini vurguladı.

Beş katlı binada ağır hasar oluştu

Yetkililerin verdiği bilgiye göre saldırıda Kiev’deki beş katlı bir konut binası doğrudan hasar aldı. Enkaz altında kalanlar için gece boyunca arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Kent genelinde farklı noktalarda patlamalar duyulurken bazı depolarda ve yapılarda yangın çıktığı bildirildi. Saldırının ardından çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi hasar gören bölgelere yönlendirildi.

İlk bilanço, saldırının yalnızca altyapıyı değil doğrudan yerleşim alanlarını etkilediğini gösterdi. Bu durum, Ukrayna’nın şehir savunmasında yaşadığı açığın yeniden tartışılmasına yol açtı.

Hava savunma talebi yeniden öne çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırının ardından özellikle balistik füzelere karşı daha güçlü hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını yineledi. Kiev yönetimi uzun süredir Patriot sistemleri başta olmak üzere Batılı ülkelerden ek destek talep ediyor.

Balistik füzelere karşı savunma kapasitesinin sınırlı kalması, Rusya’nın bu tür saldırılarında sivil kayıpları artıran temel unsurlardan biri olarak görülüyor. Son saldırı da bu tartışmayı yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına taşıdı.

Ukrayna cephesi, hava savunma desteğinin yalnızca askeri değil insani sonuçlar açısından da belirleyici hale geldiğini savunuyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan siviller için erken uyarı sistemleri kadar etkili önleme kapasitesi de kritik önem taşıyor.

Washington hattında yeni baskı oluştu

Kiev’e yönelik son saldırı, ABD’nin Ukrayna’ya sağlayacağı savunma desteğine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir döneme denk geldi. Bu nedenle saldırının siyasi etkisi, sahadaki hasarın ötesine taşındı.

Washington’un Patriot tedariki ve üretim kapasitesiyle ilgili vereceği kararlar, önümüzdeki günlerde daha yakından izlenecek. Ukrayna tarafı, hava savunma açığının kapatılmaması halinde benzer saldırıların sivil kayıpları artırmaya devam edeceği görüşünde.

Son saldırı aynı zamanda Batı başkentlerinde “hangi düzeyde destek yeterli olacak” sorusunu yeniden gündeme getirdi. Eğer savunma sistemleri konusunda hızlı bir ilerleme sağlanmazsa, Kiev üzerindeki baskının artabileceği değerlendiriliyor.

Cephede değil şehirlerde baskı artıyor

Savaşın uzamasıyla birlikte saldırıların etkisi yalnızca cephe hatlarıyla sınırlı kalmıyor. Başkent Kiev gibi büyük şehirler, enerji altyapısı, depolar ve sivil yerleşim alanları üzerinden baskı altına alınıyor.

Bu tablo, Rusya-Ukrayna savaşında yeni dönemin ana risklerinden birine işaret ediyor: askeri ilerleme kadar şehirlerin yıpratılması ve sivil psikolojinin hedef alınması. Gece yarısı düzenlenen son saldırı da bu stratejinin yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki günlerde gözler hem enkazdan çıkacak nihai bilançoda hem de Ukrayna’nın hava savunma desteği konusunda alacağı yeni taahhütlerde olacak.