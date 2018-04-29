Kılıçdaroğlu: 15 vekil arkadaşımız geri dönecek

29 Nisan 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Marmaris'te yerel gazetecilerle buluşan Kılıçdaroğlu, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili olarak, "Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik ile ilgili dediklerinini AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal tarafından 'kişisel görüş' olarak görülmesine dair, "Siz böyle bir komediyi, demokrasisi gelişmiş bir ülkede göremezsiniz. Birisi kalkıp bunu söylediği anda Başbakan'ın koltuğunu bırakması gerekiyor. Diyecek ki, 'Benim sözüm benim partimin sözcüsüne bile geçmiyor. O beni yalanlıyor, kimse ona dokunamıyor ama ben havada kalıyorum.' İstifa etmesi gerekiyor ama etmiyor. Ne için? O oraya halkın iradesiyle gelmedi, sarayın iradesiyle geldi" eleştirisini yaptı.