Kılıçdaroğlu aday olarak sahaya iniyor: Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyareti

Cumhuriyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun henüz netleşen bir miting programı ya da il ziyareti olmadığını söyleyen kurmayları, “Daha fazla sahada olacak. Grup kürsüsüne veda nedeni de bundan. Yaz döneminde yaptığı gibi farklı illerde grup toplantısı gibi konuşmalarına devam edecek. Açıklanacak seçim takvimine göre de programı netleşecek. Tabii ki ortak mitingler de olacak” bilgisini paylaştı.

“Henüz bir program yok"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Kılıçdaroğlu’nun ilk ziyaretine ilişkin “Deprem bölgesine gidecek. Kahramanmaraş’ta olacak. Orada acılar hâlâ taze” ifadeleri kullandı. HDP’ye veya adaylık ilanı sonrası başka bir partiye ziyaret olup olmayacağına ilişkin Erkek, “Henüz bir program yok. Tek adam rejimine karşı bu demokrasi mücadelesine herkesin katılması lazım” dedi.