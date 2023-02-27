Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi sona erdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kendisine aday belirleme sürecinde tam yetki vermesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.
Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, cumhurbaşkanlığı adaylık konusunun gündeme gelmesi bekleniyordu.
Öte yandan 2 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde Millet İttifakı toplantısı gerçekleştirilecek.